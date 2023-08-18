Что произошло в ночь на 18 августа

Мэр Москвы Собянин рассказал о ликвидации средствами ПВО украинского беспилотника, который пытался совершить пролет над Москвой. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Беспилотный летательный аппарат был уничтожен российскими ПВО в ночь на 18 августа при попытке пролета на Москву. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

В Минобороны РФ сообщили, что беспилотник сделал попытку пролета на Москву около четырех часов утра по московскому времени. Эта попытка была пресечена российскими войсками ПВО.

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