Крупный пожар произошел в гипермаркете в Иркутской области Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Крупный пожар произошел в гипермаркете в городе Усть-Илимске в Иркутской области. Об этом в пятницу, 18 июля, сообщил "КП-Иркутск" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

«В 09:15 в пожарно-спасательную службу города Усть-Илимска поступило сообщение о пожаре в здании гипермаркета на улице 50 лет ВЛКСМ», - сообщили в ГУ МЧС.

В ведомстве отметили, что до прибытия пожарных смогли самостоятельно эвакуироваться семь человек. Сообщается, что при тушении задействовано семь пожарных расчетов.

Прокуратура Приангарья уже начала проверку. «При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования в сфере соблюдения требований пожарной безопасности», - заявили в ведомстве.

Сообщается, что огонь распространился на площади 800 кв. м.

Напомним, днем ранее, 17 июля, на территории завода «Красный Октябрь» в Волгограде произошел пожар после того, как загорелось трансформаторное масло.