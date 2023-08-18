Пентагон обвинил Россию в осуществлении программ разработки биооружия Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пентагон в своем докладе о состоянии защиты от биологических угроз пишет, что часть стран, в том числе Россия, продолжают программы по разработке биооружия. Данный документ опубликован на сайте ведомства.

«США оценивают, что Северная Корея и Россия продолжают программы наступательного биологического оружия в нарушение обязательств в рамках конвенции о биооружии и токсинах», - сказано в докладе.

Отмечается, что такие страны, как Россия, Китай, КНДР и Иран, «вероятно, поддерживают знания и возможности для производства и использования традиционных патогенов и токсинов».

Кроме того, Пентагон заявляет, что Россия не полностью признала бывшие программы СССР, а также не представила какие-либо доказательства их демонтажа. В докладе говорится о том, что Москва якобы продолжает «секретные усилия» для защиты биологических исследований, имеющих двойное назначение.

Напомним, накануне российское посольство в Вашингтоне заявило, что администрация Белого дома игнорирует претензии Москвы о нарушениях обязательств по Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического и токсинного оружия и об их уничтожении (КТБО).