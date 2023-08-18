Дезертир ВСУ сдался в плен российским бойцам при попытке повредить ЗРК «Бук» Фото: REUTERS

Завербованный украинской контрразведкой дезертир из Вооруженных сил Украины Игорь Устименко сдался российским бойцам при попытке уничтожить ЗРК «Бук» в Херсонской области. Об этом он сам рассказал в беседе с РИА Новости.

— Первый месяц выходил сотрудник, как он сказал, контрразведки, позывной "Моджахед", угрожая тем, что меня посадят или убьют, когда сюда придут ВСУ. Дал координаты российского зенитного комплекса "Бук" и сказал пойти туда и постараться уничтожить его, — поведал Устименко.

Помимо этого он рассказал, что служил в артиллерийском подразделении ВСУ еще с декабря 2020 года, а решил покинуть свою часть уже в феврале 2023, находясь все время в доме своей матери. Уже в мае на него вышел контрразведчик, который и заставил его согласиться на диверсию прости российских войск.

Бойцу дали координаты и приказали любыми способами повредить «Бук», а если бы он этого не сделал, его обещали убить. Уже на месте он решил сдаться российским солдатам и поведать о своей истории.

Ранее стало известно, что российские войска уничтожили украинскую САУ «Акация» в Херсонской области. Вместе с ней удалось ликвидировать боекомплект и экипаж установки, состоящий из трех человек.