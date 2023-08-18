Военнослужащая ВСУ оставила армию и переехала к своей семье в ДНР Фото: REUTERS

Военная украинской армии Юлия Ганыч заявила, что покинула службу в Вооруженных силах Украины (ВСУ) для переезда к семье в Донецкую народную республику (ДНР).

«На время военного положения мы должны были нести службу до конца военных действий … Нет, меня не отпустили, я сама уехала», - приводит РИА Новости заявление военной.

Ганыч подписала трехлетний контракт с ВСУ в 2019 году, после чего служила поваром военного госпиталя в Мариуполе, но в марте 2022 года ее госпиталь перевезли в Днепропетровск, а после - в Кировоград.

По словам Ганыч, она приехала в ДНР 2 августа 2023 года, поскольку там находились все ее родственники. По ее словам, в республику она вернулась через Европу. Изначально военнослужащая доехала до ФРГ, после чего направилась в Польшу, а потом - в Грузию, после этого попала в ДНР из Ростова-на-Дону.

Напомним, накануне украинский военнопленный заявил, что рост гибели солдат ВСУ связан с отсутствием медицинской эвакуации раненых с передовых позиций. Он указал на постоянную нехватку еды, воды и боеприпасов.