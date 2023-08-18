Глава МИД Турции Фидан планирует обсудить с Лавровым зерновую сделку
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Глава Министерства иностранных дел Турции Хакан Фидан намерен встретиться с российским коллегой Сергеем Лавровым для обсуждения зерновой сделки. Об этом рассказали в проправительственной турецкой газете «Ени шафак».
На данный момент в Турции обсуждаются три сценария развития по черноморской инициативе. Первый из них предполагает, что выход из ситуации не удасться найти, что в свою очередь приведет к «обострению продовольственного кризиса.
Второй сценарий подразумевает «односторонние действия и создание альтернативных маршрутов на основе соглашений двух стран». В нем учитываются поставки украинского зерна через Дунай или наземным путем через страны Евросоюза.
По третьему сценарию зерновая сделка может возобновиться в прежнем формате, а все требования России будут исполнены. В издании отметили, что именно этот сценарий позволит предотвратить глобальный кризис.
По итогам встречи главы турецкого МИД с российским коллегой, он намерен провести встречу и с украинской стороной, а уже после этого может состояться встреча Реджепа Тайипа Эрдогана с Владимиром Путиным.
Ранее стало известно, что встреча Путина и Эрдогана может пройти в августе или сентябре. Турецкий лидер все еще ждет личного визита Путина в Анкару, но не исключается вариант и с визитом Эрдогана в Москву.