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НовостиВ мире18 августа 2023 5:51

Глава МИД Турции Фидан планирует обсудить с Лавровым зерновую сделку

Сейчас власти Турции обсуждают три сценария развития по черноморской инициативе
Роман ПОЛОСИКОВ
Глава МИД Турции Фидан планирует обсудить с Лавровым зерновую сделку

Глава МИД Турции Фидан планирует обсудить с Лавровым зерновую сделку

Фото: REUTERS

Глава Министерства иностранных дел Турции Хакан Фидан намерен встретиться с российским коллегой Сергеем Лавровым для обсуждения зерновой сделки. Об этом рассказали в проправительственной турецкой газете «Ени шафак».

На данный момент в Турции обсуждаются три сценария развития по черноморской инициативе. Первый из них предполагает, что выход из ситуации не удасться найти, что в свою очередь приведет к «обострению продовольственного кризиса.

Второй сценарий подразумевает «односторонние действия и создание альтернативных маршрутов на основе соглашений двух стран». В нем учитываются поставки украинского зерна через Дунай или наземным путем через страны Евросоюза.

По третьему сценарию зерновая сделка может возобновиться в прежнем формате, а все требования России будут исполнены. В издании отметили, что именно этот сценарий позволит предотвратить глобальный кризис.

По итогам встречи главы турецкого МИД с российским коллегой, он намерен провести встречу и с украинской стороной, а уже после этого может состояться встреча Реджепа Тайипа Эрдогана с Владимиром Путиным.

Ранее стало известно, что встреча Путина и Эрдогана может пройти в августе или сентябре. Турецкий лидер все еще ждет личного визита Путина в Анкару, но не исключается вариант и с визитом Эрдогана в Москву.