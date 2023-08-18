Ангарского маньяка Михаила Попкова будут судить еще за три убийства Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ангарского маньяка Михаила Попкова, убившего 80 женщин, будут судить еще за три преступления. Прокуратура Иркутской области уже утвердила обвинительное заключение по уголовному делу. Об этом «КП-Иркутск» стало известно из пресс-службы ведомства.

— В период с 1997 по 2003 год житель Ангарска 59-летний Михаил Попков совершил убийство трех женщин. Он встречал своих жертв на улицах Иркутска, предлагал подвезти или провести вместе время. После этого, увозил в безлюдные места, где расправлялся с каждой различными способами, — рассказали в прокуратуре.

Двух женщин маньяк задушил в 1997 и 1998 годах, а в октябре 2003 душегуб зарезал женщину, нанеся ей более 40 ножевых ранений.

Напомним, что в январе 2023 года Михаил Попков, приговоренный к двум пожизненным заключениям, признался еще в двух убийствах. Эту информацию следователи сразу же начали проверять. Сам же маньяк говорит, что новые признания для него — возможность ненадолго сменить стены колонии строгого режима.