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НовостиОбщество18 августа 2023 6:09

Ангарского маньяка Михаила Попкова будут судить еще за три убийства

Прокуратура Иркутской области уже утвердила обвинительное заключение
Роман ПОЛОСИКОВ
Ангарского маньяка Михаила Попкова будут судить еще за три убийства

Ангарского маньяка Михаила Попкова будут судить еще за три убийства

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ангарского маньяка Михаила Попкова, убившего 80 женщин, будут судить еще за три преступления. Прокуратура Иркутской области уже утвердила обвинительное заключение по уголовному делу. Об этом «КП-Иркутск» стало известно из пресс-службы ведомства.

— В период с 1997 по 2003 год житель Ангарска 59-летний Михаил Попков совершил убийство трех женщин. Он встречал своих жертв на улицах Иркутска, предлагал подвезти или провести вместе время. После этого, увозил в безлюдные места, где расправлялся с каждой различными способами, — рассказали в прокуратуре.

Двух женщин маньяк задушил в 1997 и 1998 годах, а в октябре 2003 душегуб зарезал женщину, нанеся ей более 40 ножевых ранений.

Напомним, что в январе 2023 года Михаил Попков, приговоренный к двум пожизненным заключениям, признался еще в двух убийствах. Эту информацию следователи сразу же начали проверять. Сам же маньяк говорит, что новые признания для него — возможность ненадолго сменить стены колонии строгого режима.