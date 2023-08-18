В Турции заявили об отсутствии альтернатив черноморскому зерновому коридору Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Практически невозможна организация альтернативных путей для экспорта зерна с Украины, которые будут сопоставимы по объемам перевозки и уровню безопасности с зерновым коридором, действовавшим в рамках черноморской инициативы. Такое заявление дипломатического источника в Турции приводит ТАСС.

Как отметил источник, за время функционирования зернового коридора через него прошло более 33 млн тонн зерна, а каких-либо проблем с безопасностью не зафиксировано. По его словам, создание альтернативы этому зерновому коридору не имеет какого-либо смысла.

«Нужно решить имеющиеся проблемы, в данном случае удовлетворить требования России, и в коридоре вновь загорится зеленый свет, учитывая, что стамбульский Совместный координационный центр в любой момент готов возобновить работу», - отметил источник.

Напомним, накануне появилось сообщение о планах министра иностранных дел Турции Хакана Фидана встретиться с главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым для обсуждения зерновой сделки.