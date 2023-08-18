«Экономический провал»: на Западе сокрушаются неэффективностью антироссийских санкций Фото: Shutterstock

Москва разработала грамотную сырьевую стратегию, которая нивелировала попытки Запада лишить ее притока капитала. Об рассказали в издании La Nouvelle Tribune.

— Согласно последнему ежемесячному отчету Международного энергетического агентства, в прошлом месяце российская нефть торговалась по цене 64,41 доллара за баррель. Эта цена пробивает потолок в 60 долларов, установленный G7 в прошлом году, — говорится в публикации.

Также в издании отметили, что после введения потолка цен, Россия получила рекордные доходы от продажи энергоресурсов. По имеющимся данным, только за июль Россия смогла заработать более 15 миллиардов долларов, что на 20 процентов больше, чем в предыдущим месяце.

Автор статьи обратил внимание на то, что в то время, как многие страны Запада идут по пути ужесточения антироссийских санкций, Китай по-прежнему поддерживает торговые отношения с Россией. Таможня КНР рассказала, что импорт российской нефти значительно увеличился, что говорит об укреплении партнерства двух стран.

При этом в издании признают, что введенные после начала спецоперации санкции спровоцировали рост цен на топливо и ускорение инфляции в Соединенных Штатах и странах Евросоюза. Президент России Владимир Путин отмечал, что такая политика Запада нанесла серьезный удар по мировой экономике.

Напомним, что ранее стало известно о получении крупнейшей выручки от экспорта российской нефти с ноября 2022 года в июле 2023 года. Снижение поставок сырой нефти удалось компенсировать за счет поставок нефтепродуктов.