Первый сухогруз из Одессы после прекращения зерновой сделки вошел в Босфор Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вышедший из Одессы контейнеровоз под флагом Гонконга вошел в Босфор. Как передает в пятницу, 18 августа, телеканал NTV, после выхода Москвы из зерновой сделки торговый сухогруз впервые вышел из украинских портов.

Уточняется, что судно Joseph Schulte под флагом Гонконга вошло в пролив Босфор примерно 7:00 пятницы, 18 августа.

Как отмечается, в территориальные воды Турции сухогруз вошел в четверг, 17 августа, примерно в 20:00. Маршрут следования контейнеровоза не сообщается.

Напомним, ранее появилось сообщение о планах министра иностранных дел Турции Хакана Фидана встретиться с российским коллегой Сергеем Лавровым для обсуждения зерновой сделки. Незадолго до этого политолог Семен Багдасаров заявил, что Анкара проявляет большую заинтересованность в сделке, поскольку имеет доход от украинского зерна. По его словам, турецкая сторона будет убеждать президента России Владимира Путина возродить сделку.