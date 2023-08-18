МИД Дании подтвердил, что Копенгаген получил разрешение США отправить F-16 ВСУ Фото: REUTERS

Министр иностранных дел Дании Ларс Лекке сообщил об одобрении Вашингтона на передачу Киеву истребителей F-16 после подготовки украинских войск.

«Могу подтвердить, что мы с министром обороны написали нашим коллегам в США о наших вариантах. И вот мы получили дружеское письмо от госсекретаря США Энтони Блинкена, которое дает нам определенные варианты действий», - заявил глава внешнеполитического ведомства.

Как заявил Лекке, это означает, что барьера для возможности поставлять Вооруженным силам Украины (ВСУ) истребители F-16 больше нет.

Напомним, ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявлял о том, что подготовка украинских пилотов к применению в бою F-16, а также других истребителей будет долгосрочным проектом. По его словам, участие Берлина в возможной поставке этого вооружения не обсуждается.

Тем временем специалисты полагают, что поставка Киеву истребителей F-16 никак не повлияет на ситуацию в зоне проведения специальной военной операции, отмечая, что потребуются месяцы перед тем, как украинские военные смогут использовать эти самолеты.