Конкурс добрых историй «Я меняю мир» продолжает прием заявок

Всероссийская акция добрых историй #Яменяюмир проводится шестой год подряд. Участники рассказывают, как своими действиями и проектами помогают обществу и делают окружающий мир лучше. Организатором выступает Фонд региональных социальных программ «Наше будущее». В этом году заявки в виде историй в соцсетях принимают до 4 сентября.

Старт конкурса был дан в июле, в завершение мероприятий Международного дня социального бизнеса. Акция проходит в соцсетях Вконтакте, Одноклассники и на платформе Дзен. Организаторы хотят поощрить полезные инициативы и мотивировать других пользователей социальных сетей совершать яркие поступки во благо и воплощать важные для общества бизнес-проекты. Например, участники делятся историями, как организовали сбор мусора, участвуют в волонтерском движении, посещают детские дома и социальные центры, высаживают деревья, работают с детьми.

Желающим участвовать необходимо разместить пост с фото или простым видеороликом (он может быть любительским, выполнять профессиональный монтаж и съемку необязательно), а также сопроводить его описанием своего доброго проекта или иной инициативы. Чтобы организаторы могли ознакомиться с постом, он должен содержать специальный хэштег #Яменяюмир. Обязательно проверьте, чтобы ваша страница в соцсетях была общедоступна.

Среди авторов постов выберут победителей в двух номинациях. «Мое будущее» — для участников в возрасте от 14 лет до 21 года, которые рассказывают о том, как смогли своим делом или проектом изменить мир. Вторая — «Амбассадоры СП» — для бизнеса и НКО, лидеров мнений в возрасте от 21 года и центров поддержки предпринимательства.

Всего отберут 13 победителей. Лауреаты первой номинации получат портативные колонки JBL Go, второй — три денежных гранта по 50 000 рублей на рекламное продвижение в соцсетях. Самые интересные истории будут опубликованы в социальных сетях Фонда «Наше будущее», и о них узнают тысячи людей.