Прощание с артистом Андреем Николаевым началось в цирке на Цветном бульваре

Фото: Завьялов Владимир/Фотохроника

Прощание с народным артистом РСФСР, артистом цирка Андреем Николаевым, который более известен зрителям как клоун Андрюша, началось утром в пятницу, 18 августа, в Московском цирке Никулина на Цветном бульваре.

Напомним, Андрей Николаев ушел из жизни на прошлой неделе, 14 августа, в Боткинской больнице, в возраст 85 лет.

Андрей Николаев был единственным в Советском Союзе обладателем мировой награды «Золотая маска Грока», которая носит имя швейцарского артиста Шарля Веттаха, известного как «король клоунов».