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НовостиОбщество18 августа 2023 8:03

Минпросвещения России поддержало идею показа в школах роликов о спецоперации

Их будут показывать и во внеурочной деятельности
Роман ПОЛОСИКОВ
Минпросвещения России поддержало идею показа в школах роликов о спецоперации

Минпросвещения России поддержало идею показа в школах роликов о спецоперации

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Минпросвещения Российской Федерации поддержало идею показывать в школах патриотические ролики о проведении специальной военной операции на территории Украины. Об этом рассказал ТАСС со ссылкой на письмо-ответ замминистра просвещения Татьяны Васильевой.

— Видеоматериалы, направленные на формирование чувства патриотизма, любви к своей Родине, гордости за свою страну, важно использовать в рамках изучения учебного предмета «История», — говорится в письме.

В ведомстве также отметили, что показывать ролики будут и в рамках внеурочной деятельности и дополнительного образования школьников. В самой инициативе говорится, что дети должны понимать, за что сражается Россия.

Ранее стало известно, что основная часть тиража новых учебников истории для 11-х классов с разделом про спецоперацию. Первая отгрузка состоялась на Сахалине еще 11 августа. Изучать предмет по новым учебникам будут уже с начала учебного года.