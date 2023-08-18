Трое детей и один взрослый погибли при лобовом ДТП на трассе «Каспий»

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Трое детей и один взрослый погибли при лобовом ДТП на 809-м километре трассы «Каспий» в Волгоградской области. Об этом заявил региональный главк МВД России.

Как сообщается на сайте ведомства, по предварительным данным, водитель легковой машины, в салоне которого было трое детей, выехал на встречную полосу, где врезалась в грузовик, а от удара его отбросило еще на одну фуру Volvo.

Уточняется, что в легковой машине была семья из Санкт-Петербурга. Выжившая женщина находится в реанимации. Водителям грузовиков госпитализация не потребовалась.

Правоохранители завели уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».