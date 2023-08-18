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НовостиОбщество18 августа 2023 8:13

Синоптик Шувалов: На выходных в Москве прогнозируется теплая погода без осадков

Погода «делает следующий шаг в сторону осени»
Елена АКИМОВА
Синоптик Шувалов: На выходных в Москве прогнозируется теплая погода без осадков

Синоптик Шувалов: На выходных в Москве прогнозируется теплая погода без осадков

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов рассказал о погоде в московском регионе, которая будет на выходных, 19 – 20 августа. Он отметил, что изнуряющей жары ждать не стоит, будет хорошо.

Днем воздух прогреется до 24.. 26 со знаком плюс, а ночью температура составит 16 – 18 градусов тепла. Осадков можно не ожидать, будет ясно.

- Самый жаркий день все же ожидается 18 августа, температура дойдет до 29–30 градусов тепла, - говорит он NEWS.ru.

Начало дня будет хорошим, а во второй половине ждем подхода атмосферного фронта с северо-запада и севера, который принесет с собой дожди.

Синоптик отметил, что после теплых выходных погода постепенно начнет меняться. Температура будет понижаться, «делая следующий шаг в сторону осени».