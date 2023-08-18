Пожар произошел в грузовом терминале в Новороссийске Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В грузовом терминале в Новороссийске загорелись деревянные палеты. Об этом в пятницу, 18 июля, сообщили в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, уточнив, что на данный момент площадь пожара составила 1,3 тыс. кв. м.

«Поступило сообщение о пожаре по адресу: г. Новороссийск, ул. Маркова. Установлено, что произошло возгорание деревянных паллетов в грузовом терминале на площади 1,3 тыс. кв. м», - сказано в заявлении.

Позже пожарные сообщили о том, что ликвидировали открытое горение. В тушении задействованы 42 человека, а также 14 единиц техники.

Напомним, утром в пятницу, 18 августа, крупный пожар произошел в гипермаркете в городе Усть-Илимске в Иркутской области.