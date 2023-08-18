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НовостиВ мире18 августа 2023 8:32

Минобороны Турции прокомментировало появление в Босфоре судна из Одессы

Минобороны Турции: появившийся в Босфоре сухогруз из Одессы не везет зерно
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Минобороны Турции прокомментировало появление в Босфоре судна из Одессы

Минобороны Турции прокомментировало появление в Босфоре судна из Одессы

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вышедшее из порта Одессы и вошедшее в Босфор судно Joseph Schulte не является зерновозом и не перевозит зерно. Об этом заявили в Министерстве обороны Турции.

«Есть сообщения, что судно, идущее с Украины и проходящее через Стамбульский пролив, является зерновым. Нынешнее судно является контейнеровозом, а не зерновозом», - приводит сообщение военного ведомства турецкий канал Trt Haber.

Накануне стало известно, что контейнеровоз под флагом Гонконга, вышедший из Одессы, зашел в воды Босфора. Сообщалось, что впервые торговый сухогруз вышел из украинских портов после выхода России из зерновой сделки.

Как сообщалось, судно Joseph Schulte вошло в пролив Босфор примерно 7:00 пятницы, 18 августа, а в территориальные воды Турции - в четверг, 17 августа, примерно в 20:00.