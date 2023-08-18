На испанском острове Тенерифе не могут взять под контроль лесной пожар Фото: REUTERS

Площадь природного пожара на испанском курортном острове Тенерифе выросла до 3,2 тысячи гектаров, продолжая распространяться далее. Об этом в пятницу, 18 августа, заявило правительство Канарских островов.

«По данным на 20.00 четверга площадь пожара достигала 3273 гектаров на периметре 40 километров, охватив муниципалитеты Арафо, Канделария, Эль-Росарио, Ла-Оротава, Санта-Урсула, Ла-Виктория, Эль-Саузаль и Такоронте», - сказано в сообщении правительства.

Председатель правительства Канарских островов Фернандо Клавихо заявил, что на данный момент пожар продолжает распространяться, и его не могут взять под контроль в виду особенностей рельефа местности, а также погоды и дыма.

Согласно данным, которые привели местные власти, в операции по тушению огня, задействовано 17 воздушных средств. По словам председателя правительства, этот пожар является одним из самых серьезных за последние 40 лет.

Как писал сайт KP.RU, ранее региональное правительство объявило эвакуациюке жителей ряда деревень на Тенерифе.