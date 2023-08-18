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НовостиВ мире18 августа 2023 8:50

ЮАР пригласила более 60 стран на саммит БРИКС в Йоханнесбурге

Запланированы предметные дискуссии по диалогу с государствами Глобального Юга
Роман ПОЛОСИКОВ
ЮАР пригласила более 60 стран на саммит БРИКС в Йоханнесбурге

ЮАР пригласила более 60 стран на саммит БРИКС в Йоханнесбурге

Фото: REUTERS

Власти Южно-Африканской Республики пригласили более 60 стран для дискуссий в ходе саммита БРИКС, который состоится Йоханнесбурге. Об этом рассказал ТАСС со ссылкой на дипломатический источник в республике.

— Для дискуссий в рамках саммита приглашены более 60 стран, это и страны Африки, и страны, подавшие заявки в БРИКС, — говорится в публикации.

Также отмечается, что в ходе саммита запланированы предметные дискуссии по диалогу со странами Глобального Юга.

Ранее стало известно, что на саммит в Йоханнесбурге приглашены главы всех стран, которые подали заявку на присоединение к объединению. Точное их количество сейчас неизвестно, но уже сейчас их более 20.

Также ранее сообщалось что президент ЮАР пригласил на саммит БРИКС лидеров 67 стран и 20 представителей организации. Свое участие в саммите на данный момент подтвердили 34 страны.