Экономист Корнев: из-за возросших ставок не стоит брать ипотеку до ноября-декабря Фото: Алексей БУЛАТОВ

Центробанк повысил ключевую ставку с 8,5 до 12%. Вслед за ним крупнейшие банки страны стали повышать ставки по ипотеке. В среднем рост составил 2%. Не исключено и дальнейшее повышение ключевой ставки, а значит, кредиты будут дорожать. Поэтому брать займы в ближайшее время нежелательно.

Минимальная ставка на новостройки повысится до 13,4%, на вторичное жилье — 13,7%. А вот «Ипотека с господдержкой -2020» и семейная пока меняться не станут.

- Ипотека сейчас выдается на срок до 30 лет, а дадут ипотеку по ставке 12−14%. Лучше подождать, когда будет снижена ставка - к ноябрю-декабрю - и уже взять по другой, более низкой ставке. Это может сэкономить много денег, - разъяснил Корнеев телеканалу «360».

Клиентов, у которых уже есть действующие кредиты, изменения не должны коснуться. Об этом рассказал Life сообщил кредитно-ипотечный брокер Дмитрий Шардин.

По его мнению, можно и сейчас взять кредит на лучших условиях. Основная задача заемщика - быть платежеспособным гражданином и предоставить для этого документы: стабильные выплаты, выписки по счетам или вкладам в других банках, документы, подтверждающие получение дохода от сдачи недвижимости в аренду.

Тем временем, по данным "Домклик", наибольший рост доли выдач по госпрограммам жилищного кредитования в июле показали Ивановская область (+13,1 процентных пункта). Республика Карелия показала прирост на 10,7, а Белгородская область - на 10,2. В числе крупнейших регионов, пишет Царьград, отметились Москва (+7,6 процентных пункта), Новосибирская (+6,9) и Воронежская (+6,4) области.