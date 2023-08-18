Cуд в Москве заочно арестовал украинского бизнесмена Черняка Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Хамовнический суд Москвы заочно арестовал украинского бизнесмена, владельца алкогольного холдинга Global Spirits Евгения Черняка* сроком на два месяца. Об этом сказано на сайте суда, где в пятницу, 18 августа, размещены данные этого делу.

Черняка* обвиняется в финансировании Вооруженных сил Украины (ВСУ) с целью террористической деятельности в России.

Напомним, в начале июля этого года Следственный комитет РФ по Москве объявил Черняка* в розыск, указав на то, что бизнесмен перевел украинской армии свыше 500 млн рублей для дальнейшего осуществления ими террористической деятельности в России. Отмечалось, что в июне 2023 года он отправил Военному Флоту Украины (ВФУ) товары на сумму более 90 млн рублей.

Позже Черняк* был внесен в перечень террористов и экстремистов.

* физическое лицо, включенное в перечень террористов и экстремистов в России