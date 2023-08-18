В Москве обсудили перспективы развития российско-китайских отношений, фото: ВЭФ-2023

В Москве состоялась встреча советника президента России Антона Кобякова, назначенного ответственным организатором Восточного экономического форума 2023 года, с послом Китая Чжан Ханьхуэем. Темой встречи стало дальнейшее развитие российско-китайских отношений, а также проведение ВЭФ-2023 10-13 сентября.

«Восточный экономический форум является одной из площадок, на которой ежегодно заключаются инвестиционные контракты, позволяющие развивать наши страны в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Уверены, что и в этом году наши встречи будут способствовать дальнейшему развитию добрососедских отношений и росту экономического благополучия наших стран», - заявил Кобяков.

Ханьхуэй подчеркнул, что в текущем году Китай будет представлен на форуме на крайне высоком уровне, так как видит в ВЭФ-2023 большие перспективы, возможности для укрепления сотрудничества между странами. К тому же, подчеркнул посол КНР, форум станет подготовкой к встрече глав государств, которая должна состояться осенью 2023 года.

Среди проектов, которые будут обговариваться и инвестироваться в рамках форума, перечислены: строительство Баимского ГОКа, СПГ-проекты «НОВАТЭКа» в Арктике, трансграничный железнодорожный мост Нижнеленинское – Тунцзян, трансграничный автомобильный мост Благовещенск – Хэйхэ и другие.

Ранее KP.RU сообщил, что Шойгу заявил о высоком уровне военных контактов, поддерживаемых между Россией и Китаем.