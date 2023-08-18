Артем Катулин: Оказывать первую помощь должен уметь каждый россиянин

На форуме «Армия-2023» руководитель Учебного центра тактической медицины Артем Катулин рассказал об уроках СВО и необходимости массового обучения граждан страны оказанию первой помощи

– В студии руководитель Учебного центра тактической медицины Артем Николаевич Катулин. Артем Николаевич, расскажите, чем Ваш центр, кого и чему вы обучаете.

– Мы обучаем оказанию первой помощи с элементами тактической медицины гражданское население и силовые ведомства. Вообще этими навыками, по моему глубокому убеждению, должны обладать все граждане нашей страны. Учить оказывать первую помощь нужно начинать с 10-11 лет, когда человек уже способен адекватно воспринимать такого рода информацию. По статистике, за пять лет на дорогах нашей страны погибло более 85 тысяч человек. Убежден, что жертв могло бы быть значительно меньше, если каждый, кто оказался на месте чрезвычайного происшествия, умел оказывать неотложную помощь себе и другим пострадавшим до приезда специалистов.

– У нас в школах есть уроки основ безопасности жизнедеятельности. Этого разве недостаточно для овладения необходимыми азами оказания первой помощи?

– Обучение ведется по хорошим учебникам, но, к сожалению, основная проблема с мотивацией педагогов и качеством учебного процесса. Есть такое понятие – отсроченная необходимость. К сожалению, многие, в том числе и педагоги, считают, что с ними не случится ничего плохого, не попадут в аварию, не окажутся на месте ЧП. Напомню, норматив приезда скорой помощи в Москве – 15 минут. Но у нас страна большая, поэтому, увы, скорая очень часто чисто физически не может приехать так быстро.

– Скажите, СВО как-то повлияла на вашу программу обучения?

– Естественно, повлияла. Программа обучения постоянно совершенствуется. Опираясь на опыт специальной военной операции, мы уделяем больше внимание оказанию помощи при осколочных ранениях, тактике оказания первой помощи, взаимодействию с медицинскими учреждениями. Наши инструкторы имеют в большинстве своем боевой опыт. Некоторые из них проходят службу по контракту и находятся в зоне СВО, чтобы обучать необходимым навыкам в боевых условиях. К сожалению, статистика, не самая положительная. Большое количество ампутаций происходит в связи с неправильным, или ненужным, или неадекватным наложением жгута. Зачастую те люди, которые умерли, не имели угрожающих жизни ранений. Причины – сложность эвакуации с линии боевого соприкосновения и пр. Чтобы минимизировать смертность от ранений на поле боя, мы обучаем, в том числе, бойцов на передовой, как оказать грамотную помощь при необходимости себе или боевому товарищу, чтобы дождаться эвакуации.

– Сейчас вы сотрудничаете с Центром военно-спортивной подготовки «ВОИН». В чем заключается это сотрудничество?

– Мы обучаем инструкторов Центра «ВОИН» первой помощи с элементами тактической медицины. Для этого у нас есть лицензированные программы и все необходимые сертификаты. Нашими специалистами разработана специальная методология преподавания инструкторскому составу. Для филиалов Центров «ВОИН» уже обучены около 300 человек инструкторов. После завершения подготовки мы не теряем контакта с выпускниками наших курсов и постоянно контролируем качество нашей работы. Контроль качества преподавания – неотъемлемая часть работы Центра «ВОИН». Также сейчас мы отрабатываем новую программу для подготовки инструкторского состава. В планах – создание отдельной многоуровневой программы для тех, кто хочет стать продвинутым специалистом в тактической медицине. Большой плюс нашего содружества с Центром «ВОИН» в том, что у педагогов и инструкторов нашего Учебного центра есть постоянный контакт с теми людьми, которые прошли подготовку.

К величайшему сожалению, есть большое количество организаций, которые обучают онлайн. Качественно обучить инструктора тактической медицине или любой другой дисциплине, где требуется работа руками, только по Интернету, невозможно.

– Здесь на стенде Центра «ВОИН» представлен высокотехнологичный манекен человека, получившего тяжелое ранение. Он настолько реалистичный, что даже пугает. Как вы считаете, с таким инструментом процесс обучения будет идти эффективнее?

– Это манекен отечественного производства, их выпускает компания «Эйдос» из Казани. Манекены очень хороши для обучения, имеют обратную связь. На компьютере отображается огромное количество показателей. Это дает возможность сделать красивый, хороший сценарий для обучения. Мы с производителем этих манекенов находимся в постоянном контакте и, конечно, со своей стороны предлагаем новшества по их улучшению.

Отечественные симуляторы к тому же и в два-три раза дешевле американских аналогов, которые стоят порядка 20 миллионов рублей. Это существенно снижает финансовую нагрузку при обеспечении учебных центров новейшими, высококачественными пособиями.

– Расскажите о перспективах расширения сотрудничества с Центром «ВОИН».

– Мы готовы поддержать любые инициативы руководства Центра «ВОИН» в совершенствовании программ подготовки специалистов по тактической медицине, выживанию и оказанию первой помощи.