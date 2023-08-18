В Кузбассе открыли детский сад с цифровым оборудованием и собственной метеостанцией

Фото: пресс-служба правительства Кузбасса

В Кузбассе открылся детский сад, который можно смело назвать не только одним из самых современных в регионе, но и во всей России. Детсад «Изумрудный город» на 180 мест оснащен цифровым оборудованием, наборами для робототехники и метеорологической станцией. Образовательное учреждение построили в квартале «Сосновый» Белово по нацпроекту «Демография».

«За последние 5 лет в Кузбассе построены уже 28 современных детских садов, - рассказал губернатор региона Сергей Цивилев. - Ребята в них не только проводят время, пока родители на работе, но и развиваются, занимаются с профильными специалистами. Затем они продолжают обучение в школах, оснащенных новейшим оборудованием. Такой подход позволяет комплексно развивать наших детей».

Метеорологическая станция в «Изумрудном городе» появилась благодаря дополнительным средствам, выделенным по решению губернатора. В детсаду внедрена развивающая программа ранней профориентации, одним из направлений которой является изучение климата Кузбасса.