МИД Китая: в ходе визита Путина в КНР будут подписаны совместные документы Фото: REUTERS

В рамках визита президента России Владимира Путина в Китай планируется подписание совместных документов, которые сейчас подготавливают оба государства. Визит российского лидера ожидается в октябре 2023 года. Об этом рассказал заместитель директора департамента стран Европы и Центральной Азии МИД КНР Чэн Икунь.

— Что касается итоговых документов, которые будут подписаны по итогам встречи между нашими лидерами уже во время нынешнего форума «Один пояс — один путь», сегодня мы ведем работу с российскими коллегами, — подчеркнули в китайском МИД.

Ранее в Министерстве иностранных дел Китая рассказали, что Владимир Путин и Си Цзиньпин всегда поддерживают стратегический диалог. Постоянно ведется насыщенная повестка по различным направлениям, а лидеры государств обсуждают широкий круг вопросов. Сотрудничество между странами развивается последовательно.