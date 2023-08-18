Вучич: Сербию ждет сильное давление по вопросу санкций против России Фото: REUTERS

Президент Сербии Александр Вучич заявил о предстоящем периоде сильнейшего давления на республику из-за вопроса санкционных ограничений в отношении России.

Как отметил сербский лидер, ожидания западных стран, что поставки оружия помогут Киеву одержать победу, не оправдались. По его словам, Россию не получается одолеть на поле боя, поэтому стоит ожидать введения новых ограничительных мер.

«Ожидаю самое тяжелое до сих пор давление по введению санкций против России … Ожидаю обострения давления в конце августа и сентябре, мы попробуем сохранить свою позицию», - заявил сербский президент.

Вучич также заявил, что «Сербия никогда не будет изолирована», призвав граждан республики быть «ни на стороне США, ни РФ, но на стороне Сербии».

Напомним, ранее Вучич, оценивая шансы коллективного Запада и Киева на победу в конфликте с Россией, заявил о том, что даже если все страны Североатлантического альянса объединятся, то не сумеют одолеть РФ на поле боя.