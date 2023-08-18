Пугачева почтила память наставника Андрея Николаева, прислав траурный венок Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Певица Алла Пугачева отправила траурный венок на прощание с артистом цирка Андреем Николаевым, который был ее наставником. Об этом заявила ведущая траурной церемонии.

Как писал сайт KP.RU, прощание с артистом цирка Андреем Николаевым, который более известен зрителям как клоун Андрюша, началось в Московском цирке Никулина на Цветном бульваре утром в пятницу, 18 августа.

Андрей Николаев стал в Советском Союзе единственным обладателем мировой награды «Золотая маска Грока». Эта награда носит имя швейцарского артиста Шарля Веттаха, который известен миру как «король клоунов».

Напомним, артист умер на прошлой неделе, 14 августа, в возраст 85 лет в Боткинской больнице.