Центр «ВОИН» и Федерация практической стрельбы России объединили усилия по патриотическому воспитанию молодежи

Общероссийская спортивная организация «Федерация практической стрельбы России» и Центр военно-спортивной подготовки «ВОИН» договорились о сотрудничестве в сфере патриотического воспитания молодежи. Соответствующее соглашение президент ФПСР Михаил Гущин и директор Центра Николай Язынин подписали в ходе Международного военно-технического форума «Армия-2023». Стороны объединят свои усилия в популяризации среди молодых людей здорового образа жизни, практической стрельбы, физкультуры и спорта.

«В рамках заключенного соглашения Центру «ВОИН» будут предоставлены стрелковые объекты Федерации практической стрельбы России, которые расположены в 76 регионах страны, – рассказал президент ФПСР Михаил Гущин. – Мы также надеемся, что инструкторы и курсанты Центра «ВОИН» вступят в ряды Федерации, будут принимать участие в соревнованиях по практической стрельбе».

Одним из основных направлений сотрудничества станет патриотическое воспитание молодежи и укрепление среди молодых людей престижа службы в вооруженных силах России.

«Уверен, что сегодняшний день – еще один важный шаг для совершенствования работы по военно-спортивному и патриотическому воспитанию молодёжи. Будущее России закладывается сегодня, и наша общая задача – сформировать у молодёжи правильные нравственные ориентиры, вооружить необходимыми знаниями и умениями», - отметил директор Центра «ВОИН» Николай Язынин.

В мае 2023 года филиалы Центра «ВОИН» открылись в 12 регионах России. Одной из своих основных задач организация считает подготовку молодых людей в возрасте от 14 до 18 лет к службе в армии. После открытия центров в первом наборе обучение проходят около 3 тысяч человек. Курс длится три месяца: за это время ребята освоят полезные навыки, которые пригодятся им не только в армии, но и в гражданской жизни. Школьники изучают основы медицинской помощи, инженерной, тактической и боевой подготовки, организацию связи и пилотирования беспилотных летательных аппаратов. В обучении используются самые современные средства, в том числе VR-технологии, тренажеры, лазертаг.

Еще одна задача Центра «ВОИН» - подготовка граждан до 35 лет, находящихся в запасе. Сотрудники центра помогают им освежить навыки и компетенции, необходимые для военной службы, а также получить новые знания, отвечающие задачам специальной военной операции.