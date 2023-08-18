Эндокринолог Шокур: экспресс-диеты несут физический и психологический стресс Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Врач-эндокринолог Светлана Шокур рассказала о плюсах и минусах экспресс-диеты. Используя эту низкоколорийную систему питания, можно за короткий промежуток времени (не более 10 дней) потерять от 3 до 5 кг.

Но данные диеты опасны. Это физический и психологический стресс для организма. Ведь потеря килограммов из-за резкого ограничения питания обусловлена уменьшением количества воды и мышечной массы. На жировую ткань приходится всего 10%.

То есть, если похудеть на 5 кг, то можно избавиться всего от 500 граммов жира. Кроме того, потерянные килограммы быстро возвращаются.

Когда человек сидит на подобной диете, он может столкнуться с мышечной слабостью, ухудшением качества сна и повышением восприимчивости к инфекциям.

- Категорически запрещаются экспресс-диеты людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, патологиями поджелудочной железы и желчного пузыря, больным сахарным диабетом, анемией и тем, кто склонен к депрессивным состояниям, - рассказывает Светлана Шокур «Газете.Ru».

Безопасной считается диета «потреблять меньше – тратить больше», то есть в неделю допускается снижение веса до 1 кг, тогда сжигается от 70 до 140 граммов жира.

Врач советует урезать рацион питания (отказ от перекусов или уменьшение порции блюд на обед и ужин), увеличить физические нагрузки (пешие прогулки в быстром темпе, подъем по лестнице, езда на велосипеде и т.д.) - вполне реально придерживаться такого темпа снижения веса.

В свою очередь, врач-эндокринолог Наталия Тананакина рассказала о противопоказаниях, которые следует учитывать при снижении веса. Среди них указываются психические и соматические расстройства, беременность и заболевания желудка, пишет Царьград.

А нутрициолог и медицинский психолог Ирина Мансурова рассказала, что расстройство пищевого поведения — это психогенное заболевание. Оно обусловлено навязчивым ограничением потребления еды либо, наоборот, чрезмерным перееданием. Самые распространенные подтипы РПП — анорексия, булимия и дисморфия, пишет газета "Известия".