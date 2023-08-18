Производитель автозапчастей Valeo заявил о продаже бизнеса в России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Французский производитель и поставщик автомобильных запчастей Valeo заявил о намерении продать свое производство трансмиссий в России. Покупателем станет компания НПК «Автоприбор». Об этом сказано в пресс-релизе компании.

«Как часть решения о выводе бизнеса из России Valeo объявляет о подписании соглашения с НПК "Автоприбор" о продаже всех активов по производству трансмиссий в России. Завершение сделки требует одобрения регулятора», - сказано в сообщении компании.

В релизе сообщается, что продажа не приведет к изменению в капитале, а все 158 работников сохранят свои места. Кроме того, у Valeo останется право в течение десяти лет выкупить эту часть бизнеса обратно, что будет возможным через пять лет.

Ранее компания приняла решение приостановить поставки комплектующих в стране.

Напомним, неделю назад, 11 августа, стало известно, что канадский производитель комплектующих для автомобилей Magna International продал бизнес в России неизвестной компании. В финансовой отчетности отмечалось, что сделка привела к убытку в размере около 15 миллионов долларов.