Ивлеева публично извинилась за эфир с варёной морской свинкой Фото: Иван МАКЕЕВ

Блогерша Настя Ивлеева извинилась перед подписчиками и зрителями своего шоу «AgentShow DACHA» за то, что показала эпизод с поеданием сваренной морской свинки. Во время эфира Ивлеева предложила своей гостье, журналистке Алёне Жигаловой либо дать покопаться в ее смартфоне, либо съесть свинку. Жигалова предпочла второй вариант.

«Я прекрасно отдаю себе отчёт в том, что это было неэтично, вышло за грань и с моей стороны было очень неосмотрительно давать «ок» на такое «наказание» в своём шоу», - написала Ивлеева в своих соцсетях.

Она уточнила, что сваренная свинка была приобретена съёмочной группой в специализированном магазине, где продают кормовых мышей и других животных, идущих на корм для хищников. При этом после массовой критики в соцсетях Ивлеева удалила эпизод своего шоу, где Жигалова ела свинку.

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