Крючков назвал украинским вбросом СМС о воздушной тревоге на Крымском мосту Фото: REUTERS

Жители Крыма получают ложные сообщения о воздушной тревоге около моста через Керченский пролив. Об этом в Telegram-канале сообщил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков, заявив, что такие СМС являются вбросом.

«На крымские номера телефонов приходят сообщения якобы от оперативного штаба и МЧС о воздушной тревоге на Крымском мосту. Это украинский вброс и фейк», - сказал советник главы региона, призвав доверять только официальным ресурсам.

Напомним, ранее корреспондент YouTube-канала Redacted Патрик Ланкастер заявил, что несмотря на заявления Киева о закрытии Крымского моста, на данный момент там совершенная противоречащая этому оживленная обстановка. Он показал кадры оттуда.