Глава ЛНР будет избран депутатами из трех кандидатов, представленных президентом РФ Владимиром Путиным Фото: REUTERS

Главу Луганской Народной Республики (ЛНР) изберут из трех кандидатов, представленных президентом России Владимиром Путиным. Соответствующий закон принял Народный совет (НС) региона.

«Глава ЛНР избирается депутатами НС ЛНР из числа трех кандидатов, представленных президентом РФ, а избрание главы ЛНР проводится тайным голосованием», - сказано в сообщении Народного совета республики.

Уточняется, что глава ЛНР избирается депутатами в соответствии с федеральным законом, Конституцией и законом ЛНР.

Ранее Путин подписал закон, который разрешает проведение выборов в регионах, где введено военное положение. Согласно документу, проведение выборов и референдумов на территориях в период военного положения станет возможным после согласования с Центральной избирательной комиссией РФ, Министерством обороны и Федеральной службой безопасности России.

Сайт KP.RU писал, что жители Луганской Народной Республики будут выбирать депутатов в трехдневном голосовании, которое продлится с 8 по 10 сентября 2023 года.

Осенью прошлого года в состав России вошли Донецкая, Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области. Позже в этих регионах было введено военное положение.