Телеканал 5.ua: взрывы произошли в подконтрольном Киеву Запорожье Фото: REUTERS

Украинский телеканал 5.ua в пятницу, 18 августа, проинформировал о взрывах, которые прозвучали в городе Запорожье, который находится под контролем Киева.

«Сообщают о взрывах в Запорожье», - заявили в эфире телеканала.

Каких-либо других данных приведено не было.

Согласно данным украинского официального ресурса для оповещения населения, к 13:22 на всей территории страны была объявлена воздушная тревога.

В среду утром, 16 августа, в Харьковской области на Украине прогремели взрывы. Местное издание со ссылкой на источники сообщило, что взрывы были слышны в 8:15 и в 8:53 по московскому времени.

В то же утро взрывы были слышны в украинских городах Измаил и Рени. До этого ночью в Одесской области действовала воздушная тревога.

Президент России Владимир Путин отмечал, что, в отличие от киевского режима, российские войска наносят удары исключительно по объектам военной инфраструктуры Украины.