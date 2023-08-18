Нутрициолог Ковылкина: нехватка красного мяса в рационе приводит к дефициту железа Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Нутрициолог Оксана Ковылкина рассказала о пользе мяса в рационе. Оказывается, если совсем не употреблять его, это может привести к дефициту белка, железа и витаминов группы Д и В.

Дело том, что животные белки содержат все незаменимые аминокислоты. Они имеются в мясе, молочных продуктах, яйцах, рыбе и морепродуктах.

- Из-за отсутствия в рационе красного мяса может появиться дефицит железа, который приводит к пониженному гемоглобину, - пояснила Ковылкина РИАМО.

Также полезно есть жирные сорта рыбы, хотя бы две порции в неделю. Это не только лосось, но и сельдь, скумбрия, сардина.

Важно помнить, что железо из растительных продуктов не усваивается так, как из продуктов животного происхождения, отмечает специалист. И все же питание должно быть разнообразным и сбалансированным.

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