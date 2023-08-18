Украинская прокуратура возбудила уголовное дело против Михаила Фридмана

Михаил Фридман Фото: EPA/PAVEL GOLOVKIN / POOL/ТАСС

Прокуратура Украины возбудила уголовное дело о выводе капитала в отношении бывшего совладельца Сенс-банка, ранее работавшего под брендом «Альфа-банк Украина», Михаила Фридмана.

Согласно версии следствия, опубликованной в распространенном заявлении, привлекая подконтрольных учредителей и руководителей компаний обвиняемый вывел активы банка под видом выплаты роялти за торговые знаки, которые ранее принадлежали материнскому банку в России.

Прокуратура не называет имя подозреваемого, но украинское издание «Страна», ссылаясь на свои источники в правоохранительных органах, заявляет, что речь идет о Фридмане.

«Российскому олигарху Михаилу Фридману огласили подозрение. Тема - выведение средств из "Альфа-банка" Сумма - около 700 миллионов долларов», - передает издание.

В Министерстве внутренних дел Украины отметили, что по данному делу проходят девять человек.

Напомним, в октябре прошлого года президент Украины Владимир Зеленский узаконил процедуру национализации системообразующих банков, а в декабре украинские власти заявили о начале процедуры национализации украинского «Альфа-банка», ставшего после ребрендинга «Сенс банком».