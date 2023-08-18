Захарова назвала слова Госдепартамента США по Украине капитуляцией Вашингтона Фото: REUTERS

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала слова Соединенных Штатов относительно победы Украины. Дипломат заявила, что такие заявления можно считать капитуляцией США.

В своем Telegram-канале Захарова напомнила, что заместитель официального представителя Госдепартамента США Ведант Патель заявил, что в стране будут считать победой на Украине полный вывод российских сил.

«Хочу поздравить Вашингтон с заявленной Госдепом капитуляцией. Молодцы. Правильно все сказали», - отметила официальный представитель МИД.

Ранее Захарова отмечала, что Россия в отличие от киевского режима всегда была и остается открытой к дипломатическому урегулированию кризиса, однако без участия российской стороны встречи по украинской тематике не имеют смысла.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко полагает, что цели специальной военной операции уже выполнены. По его словам, Украина никогда не будет так агрессивно себя вести в отношении России после завершения конфликта.