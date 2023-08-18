Епархия проверит священника из-за освящения памятника Сталину в Великих Луках Фото: Михаил ГЛУЩЕНКО

Великолукская епархия начала служебную проверку по факту действий одного из священников на открытии памятника Иосифу Сталину на территории завода «Микрон». Об этом рассказали на официальном сайте епархии.

— 15 августа 2023 года, в городе Великие Луки состоялось открытие памятника Иосифу Сталину. Участие в данном мероприятии, без благословения и согласования с Епархиальным управлением, приняли священнослужители Великолукской епархии, — говорится в сообщении пресс-службы.

Также в епархии подчеркнули, что действия и высказывания священников — выражение их личной позиции, которая не является позицией священноначалия Русской Православной Церкви.

Ранее стало известно, что Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил Воскресенский собор в Арзамасе. Всего на богослужении в соборе и возле него присутствовали более пяти тысяч верующих.