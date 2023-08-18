Двое коммунальщиков погибли при подрыве на взрывоопасном предмете в Донецке Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Двое коммунальщиков умерли из-за подрыва на взрывоопасном предмете (ВОП) в Киевском районе Донецка. Об этом заявили в экстренных службах Донецкой Народной Республики (ДНР).

«Двое коммунальщиков погибли при подрыве на ВОП. Они работали на теплотрассе в Киевском районе Донецка», - приводит ТАСС заявление, сделанное в экстренных службах, где также сообщили, что еще двое человек получили ранения.

Напомним, днем ранее, 17 августа, в результате обстрела украинскими войсками шахты имени Скочинского в Донецке пострадал один человек. Как заявили в Министерстве угля и энергетики Донецкой народной республики, во время обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ) в здании угледобывающего предприятия выбило стекла. Кроме того, несколько автомобилей получили повреждения.