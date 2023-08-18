Банк «Открытие» повышает ставки по рублевым вкладам до 11% годовых

Банк «Открытие» (входит в группу ВТБ) объявил о повышении с понедельника процентных ставок по рублевым вкладам. Повышение коснется самых востребованных у клиентов вкладов сроком на 3 и 6 месяцев и составит 1,5–2 процентных пункта.

Как пояснили в банке, максимальная ставка по вкладу «Первый» сроком на три месяца составит 11% годовых, на шесть месяцев – 10,5% (при условии получения процентов в конце срока). Повышенная ставка будет доступна для новых клиентов, а также для действующих клиентов, при условии размещения на вкладе «новых» денег (это сумма, превышающая остаток на накопительных счетах и вкладах в любой из последних 90 дней до дня открытия вклада).

Изменения коснутся и вклада «Надежный». При условии размещения средств на 3 месяца и выплате процентов в конце срока ставка будет увеличена до 10,5% годовых. Ставка по вкладу сроком на 6 месяцев составит 9,5% годовых. Для премиальных клиентов и клиентов, получающих зарплатные или пенсионные выплаты на карту Opencard, будет сохранена надбавка в размере 0,2% к базовой ставке на любом сроке.

Кроме того, 1 сентября будет повышена ставка по накопительному счету «Копилка» для всех категорий клиентов.

Напомним, 15 августа на внеочередном заседании Банк России повысил ключевую ставку до 12% - сразу на 3,5 базисного пункта. После этого решения регулятора многие финансовые организации стали пересматривать ставки по рублем вкладам в сторону их увеличения.