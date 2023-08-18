Гагин: ВСУ безуспешно пытаются выйти на фланги Угледарского направления Фото: Александр КОЦ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебрасывают силы с других направлений в надежде выйти на фланги Угледарского направления, но пока все попытки безуспешны. Об этом в пятницу, 18 августа, заявил советник врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин.

«Урожайное, и там есть еще несколько населенных пунктов менее значительных, где противник пытается выйти на фланги Угледарского направления, но пока этого у него не получается ввиду того, что он растягивает силы», - рассказал Гагин в эфире Первого канала.

Он пояснил, что для осуществления таких попыток украинской армии приходится перебрасывать часть сил с других направлений. Все это, по мнению Гагина, ведет к негативным последствиям для ВСУ, в том числе чаще стали происходить случаи дезертирства.

Ранее Гагин сообщал, что российские подразделения ликвидировали основную группировку Вооруженных сил Украины в Урожайном. Все попытки переброски туда резервов моментально пресекаются, а российские войска уничтожают личный состав и военную технику уничтожают еще на подступах, уточнял Гагин.

Сайт KP.RU писал, что завербованный украинской контрразведкой дезертир из Вооруженных сил Украины Игорь Устименко сдался российским бойцам при попытке уничтожить ЗРК «Бук» в Херсонской области.