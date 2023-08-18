Сергей Лавров возглавит российскую делегацию на Генассамблее ООН в сентябре Фото: REUTERS

Российскую делегацию на Генеральной Ассамблеи ООН возглавит глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров. Соответствующее распоряжение подписал президент Владимир Путин, которое опубликовали на портале правовой информации.

— Утвердить следующий состав делегации РФ для участия в работе 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН: Лавров С. В. — министр иностранных дел Российской Федерации, постоянный член Совета безопасности Российской Федерации (глава делегации), — говорится в распоряжении президента.

Помимо него в состав делегации вошли: заместитель главы МИД Сергей Вершинин, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин, постпред РФ при ООН Василий Небензя.

Ранее Сергей Лавров в ходе Московской конференции по международной безопасности заявил, что сейчас на повестке дня стоит формирование демократического многополярного мироустройства. Одним из примеров такого пути является процесс дедолларизации мировой экономики и торговли.