Молдавия вышла из соглашения об обеспечении пограничных войск в СНГ Фото: Сергей СЕДЛЕЦКИЙ

Молдавия вышла из соглашения о принципах обеспечения пограничных войск вооружением в странах СНГ. Договор был подписан 15 мая 1992 года в Ташкенте. В Кишинёве заявили, что этот документ для них больше не представляет актуальности.

«Республика Молдова денонсирует соглашение, устанавливающее механизмы взаимодействия по вопросам обеспечения пограничных войск стран - участниц СНГ», - заявили в пресс-службе молдавского парламента.

Согласно заключению МВД Молдавии, договор не соблюдался с самого первого дня его подписания и потерял свою актуальность. Это уже восьмое соглашение, денонсированное властями Кишинёва, и ещё шесть переданы на рассмотрение в парламент.

Напомним, политика Молдавии в отношении стран СНГ резко изменилась после победы на выборах 2020 года Майи Санду, прозападного политика, начавшего стремительно отторгать соседей и бывших союзников.

Ранее KP.RU сообщил, что посла Молдавии вызвали в МИД России для заявления протеста из-за сокращения числа российских дипломатов в Кишинёве.