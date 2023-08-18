Мосгорсуд по иску Минюста ликвидировал Сахаровский центр* Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мосгорсуд удовлетворил иск Министерство юстиций РФ по Москве, который запросил ликвидации Сахаровского центра*.

«Исковые требования о ликвидации региональной общественной организации "Общественная комиссия по сохранению наследия Академика Сахарова"* удовлетворить», - приводит РИА Новости решение судьи Вячеслава Полыга.

Как передают «Известия», в ходе заседания выяснилось, что Министерство юстиций РФ проводило внеплановую проверку за период с 1 января 2020 по 31 декабря 2022 года, когда выявило «систематические грубые и неустранимые нарушения закона», в том числе и «территориальной сферы деятельности».

Отмечается, что была проведена передвижная выставка «Андрей Сахаров - человек - эпоха» в 2021 году в некоторых российских регионах, но деятельность в субъектах может осуществляться только, если у организации есть там региональные отделения.

* Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента.