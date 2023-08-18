Путин вручил орден Андрея Первозванного главе Верховного суда РФ Лебедеву

Путин вручил орден главе Верховного суда РФ Вячеславу Лебедеву Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин вручил орден Святого апостола Андрея Первозванного председателю Верховного суда РФ Вячеславу Лебедеву. Церемония состоялась в ходе рабочей встречи в пятницу, 18 августа.

Российский лидер отметил, что Лебедев, возглавляя Верховный суд РФ, сделал очень много для укрепления страны. В беседе с ним глава государства указал на то, что сейчас Россия проходит очень сложный путь своего развития, а укрепление судебной и правовой системы становится базой для существования ее государственности.

«Наша страна проходит очень сложный путь своего развития, очень сложный. И укрепление судебной системы, правовая система страны, безусловно, являются базой не только для развития, но и для существования российской государственности», - заявил российский президент на встрече с председателем Верховного суда РФ.

На прошлой неделе, 14 августа, Лебедеву исполнилось 80 лет. Он был переназначен на должность председателя Верховного суда РФ в 1999, 2007 и в 2012 годах.