Депутат Журавлев предложил внести в УК ответственность за порчу Библии и Корана Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Депутат Госдумы, первый заместитель председателя комитета по обороне Алексей Журавлёв заявил, что в России необходимо ввести уголовную ответственность за осквернение, порчу, издевательства и тому подобное, над Библией и Кораном. Об этом он сказал агентству РИА Новости.

«Мы всё должны сделать, чтобы наша страна не превратилась в какую-нибудь Швецию, где разного рода извращения давно уже стали частью нормы», - заявил депутат.

Журавлёв уверен, что в России нужно воспитывать нравственных людей, с высокими моральными принципами, которые даже не подумают осквернять святые для миллиардов жителей планеты книги. Те же, кто решили «плюнуть в лица верующим», должны помнить, что есть люди, готовые «положить жизнь» за свою веру.

Это стало следствием уже неоднократных провокаций, организуемых с одобрения властей Швеции, когда на площадях сжигаются, топчутся и рвутся Кораны.

Ранее KP.RU сообщил, что полиция Стокгольма задержала мужчину, который пытался помешать провокаторам сжечь Коран.