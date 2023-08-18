Экс-канцлеру Австрии Курцу грозит до трех лет тюрьмы за дачу ложных показаний Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывшему канцлеру Австрии и экс-председателю Австрийской народной партии Себастьяну Курцу грозит до трех лет тюрьмы по обвинению в даче ложных показаний. Об этом рассказали в австрийской прокуратуре по экономическим вопросам и коррупции.

— Себастьян Курц и Бернхард Бонелли обвиняются в даче ложных показаний в качестве ответчиков в Следственном комитете Национального совета, в связи с допросом о создании компании OBAG и составе правления и наблюдательного совета этой компании, — говорится в пресс-релизе.

Австрийские СМИ пишут, что судебные слушания стартуют в октябре 2023 года, а по версии обвинения, Курц дал ложные показания в июне 2020 года, когда его допрашивали в качестве ответчика следственной комиссии «Ибица».

При этом сам Себастьян Курц в своих социальных сетях назвал обвинения в свой адрес ложными, а также подчеркнул, что с нетерпением ждет, когда откроется правда и суд докажет необоснованность претензий к нему.

Напомним, что в 2021 году стало известно, что Себастьяна Курца обвиняют в подкупе австрийских СМИ. Следователи утверждают, что представители правящей партии подкупали руководство издательства «Австрия», которые выставляли партию в выгодном свете.