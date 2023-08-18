МВД России ограничило полномочия Интерпола на территории страны Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Министерство внутренних дел (МВД) России ограничило полномочия Интерпола на территории страны. Соответствующий приказ ведомства был опубликован в пятницу, 18 августа.

Согласно обнародованному документу, теперь международная организация уголовной полиции будет иметь право в России только на проведение опросов, наведение справок и отождествление личности.

Кроме того, Интерпол больше не сможет вести на территории РФ оперативно-разыскную деятельность.

Ранее власти Великобритании сообщили, что намерены содействовать на международном уровне исключению России из Интерпола. Такое предложение внесла Украина.

Однако Интерпол отказался от исключения РФ из организации. В то же время московскому бюро Интерпола запретили напрямую запрашивать страны-участницы. Его запросы должны направляться в Генеральный секретариат для проверки их соответствия с правилами Интерпола.

Россию приняли в состав Интерпола в сентябре 1990 года.