Глава союза пчеловодов рассказал, какой мед «уродился» в 2023 году Фото: Юлия КЛЮЕВА

Президента межрегиональной общественной организации «Межрегиональный союз пчеловодов» Александр Кукса дал совет, какой мед выбрать летом 2023 года.

Эксперт отметил, что в качестве продукции можно не сомневаться, если есть отметка системы «Меркурий». Помимо этого, нужно убедиться, что ветеринарная лаборатория сделала анализы.

В 2023 году пчеловоды получили хороший каштановый мед. Такой результат, отмечает Кукса, впервые за семь лет.

- Каштановый мед – это юг России, Черноморское побережье. Там, где старые черкесские аулы, растут самые лучшие каштаны, - говорит эксперт сайту mk.ru.

В этом году, тоже впервые за последнее время, появился молочай. Медосбора с этого растения тоже давно не было. Его везут из Осетии.

Востребовано маточное молочко. Кстати, именно им питается пчела-матка. Она доживает до 7 лет, а вот рабочая пчела живет всего 45 дней.

- Состав маточного молочка до конца не изучен, но его очень любит народная медицина, считает его средством для продления жизни, - говорит Александр Кукса.

Перга- еще один интересный продукт пчеловодства. Она насыщена аминокислотами и витаминами.